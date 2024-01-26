Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчества

Отремонтировали 148 зданий детских школ искусств с 2018 года В соответствии с заявлением главы Москвы Сергея Собянина, муниципальные власти продолжают активно работать над модернизацией детских школ искусств.
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