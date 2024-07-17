Туриста семь часов искали возле «Чайного домика»

В ходе поисковой операции крымские спасатели обследовали 12 километров горно-лесистой местности. Кто сообщил в МЧС что возле туристической стоянки «Чайный домик» под Бахчисараем пропал мужчина не уточняется.
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