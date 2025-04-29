Депутат Дубинский: действия Трампа подрывают имидж Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, поделился своим мнением о политике президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского.
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