Зеленский обсудит с Маском помощь Украине

Зеленский намерен обсудить с Илоном Маском помощь Украине и возможные пути прекращения конфликта. Ранее врученный Маску украинский орден Свободы, по мнению источников, может свидетельствовать об успешном развитии их переговоров.
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