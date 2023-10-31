Интерактивные книги, созданные искусственным интеллектом

По мнению Питера Ванга, генерального директора платформы Anaconda, классические книги в скором времени могут быть заменены динамическими интерактивными версиями, создаваемыми искусственным интеллектом и учитывающими предпочтения читателя.
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