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Американский фрайер моргнул первым

Американский фрайер моргнул первым

Минфин США заявил, что ограничения на сделки с российским Центральным банком не препятствуют России осуществлять выплаты по долларовому долгу Таким образом, Россия за счет замороженной части своих средств ЗВР может покрывать свой суверенный долг.

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