Андрей Травников поручил развивать спортивные федерации в районах региона

Так, глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы – по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе.