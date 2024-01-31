Андрей Травников поручил развивать спортивные федерации в районах региона

Так, глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы – по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе.
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