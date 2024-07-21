Спортсмен Поморья стал победителем на лыжероллерном масс-старте в «Малиновке»

Накануне в Устьянском округе прошли гонки второго дня всероссийских лыжероллерных соревнований «МалиновSKIе гонки»Накануне в Устьянском округе прошли гонки второго дня всероссийских лыжероллерных соревнований «МалиновSKIе гонки»Спортсмены соревновались в масс-старте на 30 километров.
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