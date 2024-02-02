Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне негативно влияет на состояние военнослужащих: многие, особенно те, кто был мобилизован принудительно, утратили веру в победу и успешное продолжение конфликта.
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