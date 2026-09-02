В севастопольских магазинах расширяют ассортимент товаров по фиксированным ценам

В Севастополе сегодня провели мониторинг цен на социально значимые товары. Специалисты департамента сельского хозяйства проверили, соблюдают ли торговые сети условия меморандума.
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