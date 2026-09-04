35 лет назад Свердловск было решено переименовать в Екатеринбург

Ровно 35 лет назад, 4 сентября 1991 года, депутаты Свердловского городского совета народных депутатов проголосовали за возвращение областному центру исторического названия – Екатеринбург.
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А можно фамилии этих "демократически настроенных" в студию? Уж очень хочется на последышей Главалкоголика посмотреть, в их глазки!!!