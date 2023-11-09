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В ХАМАС считают США руководителями боевых действий в секторе Газа

В ХАМАС считают США руководителями боевых действий в секторе Газа

Переход к мирному урегулированию ситуации в секторе Газа полностью зависит от США, так как именно Вашингтон руководит течением конфликта, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

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