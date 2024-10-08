“Моя дочь считает себя собакой” - Субкультура квадроберы, просто забава или психологическая опасность ?

АС

Александр Сысоев

Лучше эти недочеловеки ощущали бы себя не четвероногими, а червями, что ближе к истине. Тогда бы их и дустом травить было не жалко. А если серьезно, то это еще один шаг к расчеловечиванию людей. Подготовка эпохи постгуманизма. "Мы, люди, лишь ненужный хлам, а вместо нас манекены" (В. Высоцкий).