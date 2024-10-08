Что лучше пить, курить и ругаться матом или кушать кошачий корм, ходить по большому и малому в лоток и просить мамочку погулять с тобой в парке на поводке? Вопрос, конечно, риторический.
“Моя дочь считает себя собакой” - Субкультура квадроберы, просто забава или психологическая опасность ?
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Лучше эти недочеловеки ощущали бы себя не четвероногими, а червями, что ближе к истине. Тогда бы их и дустом травить было не жалко. А если серьезно, то это еще один шаг к расчеловечиванию людей. Подготовка эпохи постгуманизма. "Мы, люди, лишь ненужный хлам, а вместо нас манекены" (В. Высоцкий).
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5 час.
Алексей Тан
Образ зверя у каждого на столе... (библейское)... до интернета и ноутбуков... это был алкоголь... это образ обмана и лжи!.. и искусственное "счастье"... как и наркотики... и вот эти квадроберы... от того же образа зверя... (ОН от начала веков... был лжецом и убийцей)... Новый Завет.
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4 час.
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