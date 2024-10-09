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Царьград

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В США госпитализировали 96-летнюю вдову брата президента Джона Кеннеди

В США госпитализировали 96-летнюю вдову брата президента Джона Кеннеди

Сейчас женщина находится под присмотром врачей.В США госпитализирована Этель Кеннеди, вдова сенатора и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди.

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