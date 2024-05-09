Историк рассказал, как георгиевская лента стала символом Победы

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик рассказал "Известиям", как георгиевская лента стала символом Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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