Финансист: дефолт России из-за санкций может быть только ненастоящим

РИА Новости/Максим Блинов Ограничения, введенные в рамках антироссийских санкций на расчеты с зарубежными контрагентами, являются основой для дефолта, но он будет ненастоящим, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.