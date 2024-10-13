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Царьград

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"Я лишил Петербург статуса родного города". Сбежавший в Америку Невзоров* предал и малую родину

"Я лишил Петербург статуса родного города". Сбежавший в Америку Невзоров* предал и малую родину

"Я лишил Петербург статуса родного города". Сбежавший в Америку и приговорённый в России к тюремному сроку Александр Невзоров* предал и свою малую родину.

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epobedimski
Еще один наполеончик!
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