В Петербурге резко вырос спрос на новостройки

В городе — предновогодний бум продаж. В Петербурге наблюдается оживление на рынке недвижимости. Как сообщает «ДП» со ссылкой на аналитиков онлайн–сервиса «Пульс Продаж Новостроек», продажи достигли максимума с момента отмены льготной ипотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии