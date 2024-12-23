В Петербурге резко вырос спрос на новостройки

В городе — предновогодний бум продаж. В Петербурге наблюдается оживление на рынке недвижимости. Как сообщает «ДП» со ссылкой на аналитиков онлайн–сервиса «Пульс Продаж Новостроек», продажи достигли максимума с момента отмены льготной ипотеки.