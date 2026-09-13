ВС РФ взяли под контроль Черняков в Харьковской области

Российские вооружённые силы взяли под контроль населённый пункт Черняков в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, что свидетельствует о продолжающемся сжатии кольца окружения формирований противника в данном регионе (Москва24).