Вратарь «Спартака» Александр Максименко после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о словах защитника «Зенита» Игоря Дивеева о шансах москвичей в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27.