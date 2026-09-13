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Максименко о словах Дивеева про то, что «Спартак» — не претендент на чемпионство: «А какое положение в таблице?»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ ответил на вопросы журналистов и поделился мнением о словах защитника «Зенита» Игоря Дивеева о шансах москвичей в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27.

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