24Journal.ru Интересное

12 подписчиков

Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генпрокурора Нью-Йорка

Дональд Трамп (архівне фото)   Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генпрокурора Нью-Йорка Генпрокурор штату Нью-Йорк веде розслідування щодо фінансової звітності компанії Trump Organization У середу під час розгляду цивільного позову, пов'язаного з фінансовою звітністю компанії Trump Organization, колишній президент Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генерального прокурора штату Нью-Йорк, пославшись на своє конституційне право […] Сообщение Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генпрокурора Нью-Йорка появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх