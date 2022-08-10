Дональд Трамп (архівне фото) Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генпрокурора Нью-Йорка Генпрокурор штату Нью-Йорк веде розслідування щодо фінансової звітності компанії Trump Organization У середу під час розгляду цивільного позову, пов'язаного з фінансовою звітністю компанії Trump Organization, колишній президент Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генерального прокурора штату Нью-Йорк, пославшись на своє конституційне право […] Сообщение Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання генпрокурора Нью-Йорка появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.