FuelCell Energy проводит допэмиссию на $225 млн, провоцируя падение акций

Американская технологическая компания FuelCell Energy, специализирующаяся на проектировании и производстве топливных элементов, объявила о ценообразовании своего нового публичного размещения обыкновенных акций.
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