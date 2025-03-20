Жительница Читы пожаловалась на долгое ожидание маршрутки

На долгое ожидание маршрута № 47 в вечернее время пожаловалась жительница Читы в редакцию ZAB.RU. По ее словам, вчера она не могла уехать с 8 вечера в сторону КСК, безрезультатно простояв на остановке 40 минут.
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