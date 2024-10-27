В Архангельске наградили самых ответственных отцов региона

В этом году в конкурсе приняли участие 17 глав семейств из 14 муниципалитетов Архангельской областиТоржественное награждение состоялось в рамках форума «Поморский папа — 2024», прошедшего накануне на базе библиотеки САФУ им.
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