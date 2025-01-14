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Лента новостей Крыма

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Сегодня отмечает свой день рождения заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина @Anuhina_Anna

Сегодня отмечает свой день рождения заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина @Anuhina_Anna

Сегодня отмечает свой день рождения заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина @Anuhina_Anna «Крым 24» желает Анне Владимировне всего самого доброго, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!Крым 24 | @tvcrimea24Читать подробнее>>> .

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