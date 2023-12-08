Манёвр русских асов, не попавший в репортажи: Су-35 из эскорта Путина слегка "шуганули" авианосец США

Американцы были обескуражены тем, что произошло в среду как раз у них под носом, вернее над головой. Не побоявшись никаких санкций и даже ордера на арест от Международного уголовного суда, Путин совершил грандиозные визиты к своим друзьям на Ближнем Востоке.
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