Распоряжаться землей и строительством в Уссурийске теперь будут из Владивостока

Распоряжаться землей и строительством в Уссурийске с 1 января 2024 года будут из Владивостока. Власти Приморья забирают стержневые полномочия у 10 муниципалитетов края на региональный уровень, сообщает UssurMedia.
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