Труп России попросил закопать его поглубже

Татьяна Курочкина

Да вопросы то по ВСЕМ статьям есть ‼️☝🏻 Не только по здравоохранению...А теперь вот Голиковой,успешно РАЗВАЛИВШЕЙ ВСЕ ☝🏻 вопросы поручили "поднять" рождаемость.....🤦🏻 Да всем АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ понятно,что пока не будет у мужей стабильной работы,да и у самих ЖЕНЩИН ТОЖЕ ☝🏻 рождаемость повысят только как в фашистской Германии искусственным осеменением .Да и упор то направлен не на ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЕ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ☝🏻,а на " ценных специалистов",обнаглевший УЖЕ ПО БЕСПРЕДЕЛУ,потому что они УЖЕ ВО ВСЕХ ГОС.СТРУКТУРАХ и усилия ведут НЕ НА ПОЛЬЗУ НАМ И РОССИИ.