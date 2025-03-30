Ясным мартовским утром 2022 года на кладбище было торжественно и многолюдно. Блестящие лимузины с европейскими и американскими номерами продолжали прибывать, и празднично наряженные господа, пробираясь между оградками, торопились к большой дыре в сырой земле, которую уже начали проворно засыпать украинские копатели.
Труп России попросил закопать его поглубже
Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да вопросы то по ВСЕМ статьям есть ‼️☝🏻 Не только по здравоохранению...А теперь вот Голиковой,успешно РАЗВАЛИВШЕЙ ВСЕ ☝🏻 вопросы поручили "поднять" рождаемость.....🤦🏻 Да всем АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ понятно,что пока не будет у мужей стабильной работы,да и у самих ЖЕНЩИН ТОЖЕ ☝🏻 рождаемость повысят только как в фашистской Германии искусственным осеменением .Да и упор то направлен не на ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЕ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ☝🏻,а на " ценных специалистов",обнаглевший УЖЕ ПО БЕСПРЕДЕЛУ,потому что они УЖЕ ВО ВСЕХ ГОС.СТРУКТУРАХ и усилия ведут НЕ НА ПОЛЬЗУ НАМ И РОССИИ.
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3 час.
Татьяна Курочкина
Вот до Обамы НИКАКОГО ДЕЛА НАМ НЕТ ☝🏻‼️ "Ушёл "Максим" и хр@н то с НИМ ‼️А вот как одолеть теперь ещё одну беду к известным двум - продажные ("д") ебутаты.....⁉️‼️‼️‼️🤔
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3 час.
Стефания Новак
Не рой яму другому -сам в нее и попадешь! Европа и америка мечтают уничтожить Россию, но сами себя уничтожат
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3 час.
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