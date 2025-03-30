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Труп России попросил закопать его поглубже

Труп России попросил закопать его поглубже

Ясным мартовским утром 2022 года на кладбище было торжественно и многолюдно. Блестящие лимузины с европейскими и американскими номерами продолжали прибывать, и празднично наряженные господа, пробираясь между оградками, торопились к большой дыре в сырой земле, которую уже начали проворно засыпать украинские копатели.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да вопросы то по ВСЕМ статьям есть ‼️☝🏻 Не только по здравоохранению...А теперь вот Голиковой,успешно РАЗВАЛИВШЕЙ ВСЕ ☝🏻 вопросы поручили &quot;поднять&quot; рождаемость.....🤦🏻  Да всем АДЕКВАТНЫМ ЛЮДЯМ понятно,что пока не будет у мужей стабильной работы,да и у самих ЖЕНЩИН ТОЖЕ ☝🏻 рождаемость повысят только как в фашистской Германии искусственным  осеменением .Да и упор то направлен не на ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЕ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ☝🏻,а на &quot; ценных специалистов&quot;,обнаглевший УЖЕ ПО БЕСПРЕДЕЛУ,потому что они УЖЕ ВО ВСЕХ ГОС.СТРУКТУРАХ и усилия ведут НЕ НА ПОЛЬЗУ НАМ И РОССИИ.
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3 час.
Татьяна Курочкина
Вот до Обамы НИКАКОГО ДЕЛА НАМ НЕТ ☝🏻‼️ &quot;Ушёл &quot;Максим&quot; и хр@н то с НИМ ‼️А вот как одолеть теперь ещё одну беду к известным двум - продажные (&quot;д&quot;) ебутаты.....⁉️‼️‼️‼️🤔
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3 час.
Стефания Новак
Не рой яму другому -сам в нее и попадешь! Европа и америка мечтают уничтожить Россию, но сами себя уничтожат
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3 час.
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