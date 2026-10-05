Русская Семёрка
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Русская Семёрка

18 подписчиков

Что стало бы с Гитлером, попади он в плен

Теоретически такая возможность не исключалась руководством союзных держав, потому что было неизвестно, как именно закончится Вторая мировая война в Европе.

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