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Окаро Уайт: «Локо» приехал на Суперкубок без важных игроков, но все равно был близок к победе»

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт считает, что команда достойно выступила на Суперкубке Лиги ВТБ, где дошла до финала.

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