Германия вышла из совместного с Францией проекта нового танка MGCS

Германия вышла из совместного с Францией проекта MGCS по разработке танка нового поколения. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил страны генерал Фабьен Мандон.
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