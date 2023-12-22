Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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У России не может быть друзей среди бывших союзных республик.

У России не может быть друзей среди бывших союзных республик.

"Дружба-близкие - приязненные отношения, подразумевающие душевную привязанность, взаимную поддержку, доверие, общность деятельности и интересов.

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Комментарии
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А
Александр
У русского народа сила есть. А вот у его политиков вместо железных яиц, как, например, у того же Александра III, помидоры.
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2 час.
Олег Самойлов
Абсолютно ВЕРНО!!!
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1 час.
Георгий Корнев
Можно я свои 5 копеек добавлю. 1988 год для армении запомнится не только Карабахом, но и землетрясением в Спитаке. Тогда русские отрывая от себя, посылали в Армению стройматериалы и гуманитарную помощь. Да о какой дружбе народов, по мнению Егиазаряна можно вести речь в этом случае? Оказанная услуга ничего не стоит, вот их девиз. Сдал Карабах Азербайджану, признанный армянами их лидер Пашинян. Но сматывались они почему то под прикрытием Российских миротворцев. Азербайджан, Не сильно смотрит в сторону России. а поглядывает на западный мир. После решения территориального вопроса, между вашими странами, должны быть: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА. Но что то пошло не так. Теперь мировые демократы Турция и Азербайджан, требуют с Армении Зангезурский коридор. Что то с западными ценностями, о нерушимости границ, у них с &quot;цивилизованным&quot; миром туго.
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15 мин.

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