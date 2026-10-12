«Почта России» повысит комиссию за доставку пенсий до 1,5% в 2027 году

Сейчас комиссия «Почты России» за доставку пенсий составляет 1,17%, а с 2027 года вырастет до 1,5%. Решение уже внесено в проект бюджета Соцфонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Представители ЕС ...
- Песков заявил об ...
- СТ Россия и Украина ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым