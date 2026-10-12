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«Почта России» повысит комиссию за доставку пенсий до 1,5% в 2027 году

«Почта России» повысит комиссию за доставку пенсий до 1,5% в 2027 году

Сейчас комиссия «Почты России» за доставку пенсий составляет 1,17%, а с 2027 года вырастет до 1,5%. Решение уже внесено в проект бюджета Соцфонда.

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