Начался мини-футбольный турнир между командами региональной «Единой России»

Закончится турнир в день 100-летия «Зенита» Представители районных отделений, сторонники партии и активисты «МГЕР» будут почти два месяца бороться за звание лучших, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.
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