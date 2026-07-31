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Желудок 11-летней россиянки разъело до дыр из-за ошибки родителей

Желудок 11-летней россиянки разъело до дыр из-за ошибки родителей

Школьница выпила средство для чистки плит, а запоздалое лечение привело к серьезным осложнениям В Лесозаводске Приморского края 11‑летняя девочка получила тяжелые повреждения пищевода и желудка после того, как по ошибке выпила средство для чистки плит.

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