В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД провели краш-курс для старшеклассников

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции под руководством полковника полиции Игоря Боброва совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД Владиславом Баландиным провели для учащихся старших классов одной из местных школ краш-курс, посвященный Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.