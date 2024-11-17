В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД провели краш-курс для старшеклассников

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции под руководством полковника полиции Игоря Боброва совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД Владиславом Баландиным провели для учащихся старших классов одной из местных школ краш-курс, посвященный Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
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