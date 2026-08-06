Царукян назвал Махачева величайшим бойцом в истории легкого веса ММА

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заявил, что Ислам Махачев стал величайшим бойцом в истории легкого веса, опередив Хабиба Нурмагомедова по достижениям в этом дивизионе.
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