Депутат Рады Кучеренко: Зеленский должен решить проблему с польской границей

Ситуация с польско-украинской границей все еще не решена. Происходящее там не может не беспокоить, и с этой проблемой нужно разобраться как можно скорее, написал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко в соцсетях.
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