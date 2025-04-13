Трамп отправился на турнир UFC с участием российского бойца Крылова

Президент США Дональд Трамп отправился на турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), который проходит в городе Майами в штате Флорида, сообщил американский журналист Ник Сортор на своей странице в соцсети X*.
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