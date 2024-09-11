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Якубович, братья Запашные и Константин Эрнст пришли проститься с Масляковым

Якубович, братья Запашные и Константин Эрнст пришли проститься с Масляковым

За час до начала прощания у здания собрались десятки поклонников с цветами.Попрощаться с Александром Масляковым, известным телеведущим, пришли многие знаменитости: Константин Эрнст, Леонид Якубович, Владислав Третьяк, братья Запашные, Ольга Картункова и другие.

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