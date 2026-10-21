Участники фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена» осмотрели съёмочные площадки в Ковровском и Судогодском районах, включая Вознесенский храм в селе Пантелеево и усадьбы «Стародуб на Клязьме», Танеевых и Храповицкого.