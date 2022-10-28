Глава Салехарда показал новые памятные медали для новорожденных

Новорожденным детям в Салехарде с сентября начали выдавать памятные медали с измененным дизайном. Об этом со ссылкой на главу города Алексея Титовского сообщил сайт «Красный север».
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