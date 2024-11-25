«Врать нельзя, «Южмаш» пока цел»: Разрушения большие, но локальные, для врага хороших новостей всё равно нет: Карта боевых действий на Украине, новости СВО к утру 25.11.24 г.

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Комментарии
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АндрейБорков
А в Курской области идут тяжелые бои. Все верно, ВРАТЬ НЕЛЬЗЯ! Врать - врагу помогать!
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