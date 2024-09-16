В честь Елены Образцовой устроят бал

Лучшие оперные артисты России споют в Большом театре. Елена Образцова Предоставлено организаторамиЯркое музыкальное событие состоится 14 октября 2024 года на Исторической сцене Большого театра России — «Оперный бал Елены Образцовой».
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