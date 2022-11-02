WSJ: Украинский кризис показал, что США нужно срочно восстановить свое военное превосходство в Восточной Азии

Обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Мид считает, что администрация Байдена слишком легкомысленно относится к утрате военного влияния США в Восточной Азии, где с каждым годом усиливается влияние Китая, а Северная Корея неумолимо увеличивает свой ядерный арсенал.
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