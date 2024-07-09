Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий ЗРК Patriot и ракеты к нему Киев получил дополнительную систему ПВО, зенитный комплекс Patriot передала Германия.
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий ЗРК Patriot и ракеты к нему Киев получил дополнительную систему ПВО, зенитный комплекс Patriot передала Германия.
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