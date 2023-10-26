Андрей Патраков: о «проведенных испытаниях» двигателя ПД-8 говорить рано

Пока российская гражданская авиация претерпевает свои темные времена (шутка ли - санкции сделали невозможной покупку и ремонт деталей для иностранных самолетов, авиакомпании сокращают количество рейсов из-за проблем с обслуживанием бортов), страна ждет «импортозамещенный» новый «Суперджет» (Sukhoi Superjet New).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии