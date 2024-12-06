Лавров: РФ может послать НАТО новые «сообщения» после удара «Орешником»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова отправить дополнительные «сообщения» Лондону и Брюсселю, если они не сделают необходимых выводов после удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник».
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