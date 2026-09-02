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ВС РФ «Геранями» ударили по центру логистики у Броваров Киевской области

ВС РФ «Геранями» ударили по центру логистики у Броваров Киевской области

Минобороны РФ подтвердило удары «Геранями-4 Сикер» по складу с компонентами БПЛА под Броварами и энергообъектам в Одесской области — цели поражены, есть кадры контроля.

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