Посол Израиля Гальперин решила "построить" русских дипломатов, но что-то пошло не так и ее быстро "разделали под орех" в стенах МИД

Володя, посмотри на карту. Палестина и Израиль совсем рядышком. А вот от Пеуина до Тель-Авива раком- самый раз ей будет

Компанцев Сергей

не очередная но такое там воспитание живут на моей територии и еще указывают а не пора выселятся и золото приготовить за аренду не будет не будет не одной еврейки там по женской части род продолжается .. факт то и младенцев тоже считать войнами израильского и контребуции выплачивать прийдется они воевали на украине факт