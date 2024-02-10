Посол Израиля Гальперин решила "построить" русских дипломатов, но что-то пошло не так и ее быстро "разделали под орех" в стенах МИД
ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Как некрасиво умеют себя вести граждане Израиля, мы все увидели после 7 октября.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Володя, посмотри на карту. Палестина и Израиль совсем рядышком. А вот от Пеуина до Тель-Авива раком- самый раз ей будет
Саша я географию знаю хорошо,хоть ползком. хоть шагом!
не очередная но такое там воспитание живут на моей територии и еще указывают а не пора выселятся и золото приготовить за аренду не будет не будет не одной еврейки там по женской части род продолжается .. факт то и младенцев тоже считать войнами израильского и контребуции выплачивать прийдется они воевали на украине факт
Свежие комментарии