Медвежий угол
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Медвежий угол

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Посол Израиля Гальперин решила "построить" русских дипломатов, но что-то пошло не так и ее быстро "разделали под орех" в стенах МИД

Посол Израиля Гальперин решила "построить" русских дипломатов, но что-то пошло не так и ее быстро "разделали под орех" в стенах МИД

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ  Как некрасиво умеют себя вести граждане Израиля, мы все увидели после 7 октября.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Володя, посмотри на карту. Палестина и Израиль совсем рядышком. А вот от Пеуина до Тель-Авива раком- самый раз ей будет
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3 час.
Владимир Ушкал
Саша я географию знаю хорошо,хоть ползком. хоть шагом!
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3 час.
Компанцев Сергей
не очередная но такое там воспитание живут на моей територии и еще указывают а не пора выселятся и золото приготовить за аренду не будет не будет не одной еврейки там по женской части род продолжается .. факт то и младенцев тоже считать войнами израильского и контребуции выплачивать прийдется они воевали на украине факт
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2 час.

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